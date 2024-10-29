كأس ملك إسبانيا
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1 - 5
ن م
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S. Jabbie 15'
A. Mari 12'J. Amador 45' + 1'I. Azon 76'P. Sans 79'M. Ares 84'
(ش١ 1-2) (ن م 1-5)

هوسبيتاليت v ريال سرقسطةالنتائج والإحصائيات,