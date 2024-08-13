كأس رابطة المحترفين
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3 - 0
ن م
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J. Headley 1'C. Marshall 38'دانييل وارد 43'
(ش١ 3-0) (ن م 3-0)

هدرسفيلد تاون v موركامبالنتائج والإحصائيات,