الدوري الألماني
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0 - 2
ن م
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J. Eggestein 25' (جزاء)M. Guilavogui 90' + 2'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

هايدينهايم v سانت باوليالنتائج والإحصائيات,