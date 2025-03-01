الدوري الألماني
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
R. Hack 8', 59'N. N'Goumou 18'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

هايدينهايم v بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,