الدوري الألماني
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1 - 2
ن م
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M. Honsak 64'
S. Guirassy 33'M. Beier 63'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

هايدينهايم v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,