الدوري الألماني
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0 - 4
ن م
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عمر مرموش 22', 58'F. Chaibi 49'H. Ekitike 90' + 4'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

هايدينهايم v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,