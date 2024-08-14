كأس رابطة المحترفين
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1 - 2
ن م
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M. Mehlem 9'
C. McNeill 1', 10'
(ش١ 1-2) (ن م 1-2)

هال سيتي v شيفيلد وينزدايالنتائج والإحصائيات,