كأس رابطة المحترفين
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0 - 5
ن م
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سام جرينوود 14', 37' (جزاء)M. Osmajic 39', 45' + 1', 83'
(ش١ 0-4) (ن م 0-5)

هاروجايت تاون v بريستون نورث إندالنتائج والإحصائيات,