الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 3
ن م
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L. Miley 23'جيكوب مورفي 25'أليكسندر إيساك 33' (جزاء), 34'
C. Hudson-Odoi 6'N. Milenkovic 63'ريان ياتيس 90'
(ش١ 4-1) (ن م 4-3)

نيوكاسل يونايتد v نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,

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