كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
1 - 2
انتهت
team-logo
أليكسندر إيساك 22' (ضربة جزاء)
يانكوبا مينته 44'داني ويلبيك 114'
(½ 1-1) (انتهت 1-1) (انتهت 1-2)

نيوكاسل يونايتد ضد برايتونالنتائج والإحصائيات,