الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 0
ن م
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أليكسندر إيساك 45' + 4' (جزاء)دان بيرن 56'ويليام أوسولا 80', 80'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

نيوكاسل يونايتد v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,