كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 4
ن م
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A. Driscoll-Glennon 5'K. Whitmore 7'
A. Odoh 27'J. Randall 71'R. Jones 89', 90' + 3'
(ش١ 2-1) (ن م 2-4)

نيوبورت v بيتربوروالنتائج والإحصائيات,