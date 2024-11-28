الدوري الأوروبي
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1 - 4
ن م
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B. Bouanani 83'
V. Cerny 35'M. Diomande 38'H. Igamane 45' + 3', 54'
(ش١ 0-3) (ن م 1-4)

نيس v راينجرزالنتائج والإحصائيات,