كأس رابطة المحترفين
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0 - 2
ن م
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D. Udoh 9'L. Mbete-Tabu 45' + 1' (هدف عكسي)
(ش١ 0-2) (ن م 0-2)

نورثهامبتون v وايكومبالنتائج والإحصائيات,