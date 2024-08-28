كأس رابطة المحترفين
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1 - 1جزاء 3 - 4
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Jota Silva 50'
J. Willock 1'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

نوتنجهام فوريست v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,