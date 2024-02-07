كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 1جزاء 5 - 3
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ديفوك أوريجي 8'
J. Knight 14'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

نوتنجهام فوريست v بريستول سيتيالنتائج والإحصائيات,