كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 1ضربة جزاء 5 - 4
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ريان ياتيس 68'
جورج هيرست 53'
(½ 0-0) (انتهت 1-1) (انتهت 1-1)

نوتنجهام فوريست ضد إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,