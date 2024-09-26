كأس إيطاليا
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3 - 1
ن م
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G. Kyriakopoulos 5'M. Pessina 11'جيانلوكا كابراري 40' (جزاء)
P. Nuamah 68'
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

مونزا v بريشياالنتائج والإحصائيات,