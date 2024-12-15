الدوري الفرنسي
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
J. Chotard 22'T. Sainte-Luce 80'
غايتان لابورد 17'B. Bouanani 28'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

مونبيلييه v نيسالنتائج والإحصائيات,