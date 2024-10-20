الدوري الفرنسي
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0 - 5
ن م
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E. Wahi 1'A. Harit 36'بييري هوبيرج 40'ماسون جرينوود 58'L. Henrique 73'
(ش١ 0-3) (ن م 0-5)

مونبيلييه v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,