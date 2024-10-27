الدوري الفرنسي
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0 - 3
ن م
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Z. Aboukhlal 5', 8'جوشوا كينغ 27'
(ش١ 0-3) (ن م 0-3)

مونبيلييه v تولوزالنتائج والإحصائيات,