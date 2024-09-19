دوري أبطال أوروبا
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
M. Akliouche 16'G. Ilenikhena 71'
لامين يامال 28'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

موناكو v برشلونةالنتائج والإحصائيات,