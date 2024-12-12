الدوري الأوروبي
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
I. Nachmias 16'N. Stojic 69'
R. Savalnieks 52'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

مكابي تل أبيب v ريجاس فوتبولا سكولاالنتائج والإحصائيات,