الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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C. Larin 45' + 3'ابدون براتس 81'
L. Rioja 32' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

مايوركا v فالنسياالنتائج والإحصائيات,