الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
انتهت
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عمر ماسكاريل 28'سيرجي داردير 49'
Chuki 11'
(½ 1-1) (انتهت 2-1)

مايوركا ضد ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,