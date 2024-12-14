الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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C. Larin 20', 51'
D. van de Beek 7'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

مايوركا v جيروناالنتائج والإحصائيات,