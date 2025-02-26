الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 2
ن م
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سام مرسي 22' (هدف عكسي)ماتياس دي ليخت 26'هاري ماغوير 47'
جادون فيلوجين 4', 45' + 2'
(ش١ 2-2) (ن م 3-2)

مانشستر يونايتد v إبسويتش تاونالنتائج والإحصائيات,