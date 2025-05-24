دوري أبطال إفريقيا
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1 - 1
انتهت
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لوكاس ريبيرو كوستا 54'
وليد الكرتي 90' + 4'
(½ 0-0) (انتهت 1-1)

ماميلودي صن داونز ضد بيراميدزالنتائج والإحصائيات,