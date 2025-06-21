كأس العالم للأندية
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3 - 4
انتهت
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لوكاس ريبيرو كوستا 11'إيكرام راينيرز 62'ليبو موتهيبا 90'
فيليكس نميشا 16'سيرهو غيراسي 34'جوب بيلينجهام 45'مكرر ( مربوط بالمصدر الإحصائي ) 60' (هدف عكسي)
(½ 1-3) (انتهت 3-4)

ماميلودي صن داونز ضد بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,