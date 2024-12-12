الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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E. Botheim 24'S. Pena 90' + 2'
E. Jelert 43'Y. Akgun 56'
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

مالمو إف إف v جلطة سرايالنتائج والإحصائيات,