كأس رابطة المحترفين
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1 - 2
ن م
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J. Makama 85' (جزاء)
S. Folarin 49'J. Daly 61'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

لينكولن سيتي v هاروجايت تاونالنتائج والإحصائيات,