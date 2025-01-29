دوري أبطال أوروبا
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6 - 1
ن م
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O. Sahraoui 4'G. Trauner 38' (هدف عكسي), 76' (هدف عكسي)A. Gomes 57'J. David 74'ريمي كابيلا 80'
S. Gimenez 14'
(ش١ 2-1) (ن م 6-1)

ليل v فينوردالنتائج والإحصائيات,