دوري أبطال أوروبا
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3 - 2
ن م
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O. Sahraoui 37'M. Bakker 45' + 2'H. Haraldsson 81'
O. Kiteishvili 45' + 4'M. Biereth 47'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

ليل v شتورم جراتسالنتائج والإحصائيات,