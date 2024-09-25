كأس رابطة المحترفين
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5 - 1
ن م
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ديوجو جوتا 25', 49'محمد صلاح 74'كودي جاكبو 90', 90' + 3'
جاريل كوانساه 21' (هدف عكسي)
(ش١ 1-1) (ن م 5-1)

ليفربول v وست هامالنتائج والإحصائيات,