كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 0
ن م
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ديوجو جوتا 29'ترينت ألكسندر أرنولد 45'J. Danns 76'فيديريكو كييزا 90'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

ليفربول v آكرينجتونالنتائج والإحصائيات,