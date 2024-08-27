كأس رابطة المحترفين
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4 - 0
ن م
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جوردان آيو 38'S. Mavididi 51' (جزاء)W. Ndidi 71'هاري وينكس 90'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

ليستر سيتي v ترانميرالنتائج والإحصائيات,