كأس ملك إسبانيا
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2 - 3
انتهت
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خوان كروز 39' (ضربة جزاء), 59'
لوكا مودريتش 18'إندريك فيليبي 25'غونزالو غارسيا 90' + 3'
(½ 1-2) (انتهت 2-3)

ليجانيس ضد ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,