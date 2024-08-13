كأس رابطة المحترفين
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4 - 1
ن م
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D. Agyei 1'D. Jaiyesimi 45' + 7'B. Cooper 51'C. Kelman 74'
جايمس كلارك 61'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

ليتون أورينت v نيوبورتالنتائج والإحصائيات,