دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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بنيامين سيسكو 30', 65' (جزاء)
D. Vlahovic 50', 68'C. Conceicao 82'
(ش١ 1-0) (ن م 2-3)

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