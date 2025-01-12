الدوري الألماني
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4 - 2
ن م
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تشافي سيمونز 24', 35'بنيامين سيسكو 47'C. Baumgartner 90'
ميتشيل وايزر 26'أوليفر بورك 90' + 3'
(ش١ 2-1) (ن م 4-2)

لايبزيج v فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,