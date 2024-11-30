الدوري الألماني
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1 - 5
ن م
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W. Orban 82'
M. Amoura 4', 16'T. Tomas 5'J. Maehle 64'K. Behrens 90' + 1'
(ش١ 0-3) (ن م 1-5)

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