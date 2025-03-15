الدوري الألماني الدرجة الأولى
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2 - 0
انتهت
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تشافي سيمونز 18'لويس أوبيندا 48'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

لايبزيج ضد بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,