الدوري الألماني
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4 - 0
ن م
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بنيامين سيسكو 11', 15'لويس أوبيندا 46'تشافي سيمونز 57'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

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