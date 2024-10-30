كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
انتهت
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V. Silva 73' (ضربة جزاء)
مانويل خيسوس فاسكيز فلوريدو 87'G. Miranda 111'
(½ 0-0) (انتهت 1-1) (انتهت 1-2)

لانغريو ضد أوريهويلاالنتائج والإحصائيات,