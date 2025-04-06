الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 3
ن م
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أوليفر ماكبيرني 60'
ميكيل أويارزابال 5'S. Gomez 56'جون أرامبورو 68'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

لاس بالماس v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,