الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
ساندرو راميريز 20', 64'
M. de Sousa 45'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

لاس بالماس v ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,