الدوري الأوروبي
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3 - 1
ن م
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M. Gila 5'ماتيا زاكانيي 32'V. Castellanos 34'
A. Barrenetxea 83'
(ش١ 3-0) (ن م 3-1)

لاتسيو v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,