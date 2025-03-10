الدوري الإيطالي
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1 - 1
ن م
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أليسيو رومانيولي 32'
فلوران ثوفين 22'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

لاتسيو v أودينيزيالنتائج والإحصائيات,