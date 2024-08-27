كأس رابطة المحترفين
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1 - 1جزاء 4 - 1
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H. Santos 11'
Z. Nelson 16'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1)

كوينز بارك رينجرز v لوتون تاونالنتائج والإحصائيات,