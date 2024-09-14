الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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N. Casale 5' (هدف عكسي)P. Cutrone 53'
S. Castro 76'S. Iling-Junior 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

كومو v بولونياالنتائج والإحصائيات,